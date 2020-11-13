بعد إحباط تهريبه.. ماذا تعرف عن صقر شاهين؟

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في وقت لم يكن يعلم فيه الكثيرون معلومات عنه، أصبح صقر شاهين حديث الساعة خلال الساعات الأخيرة بعدما تمكنت وزارة البيئة من إحباط تهريبه وبيعه وذلك في محافظة البحر الأحمر.



تمكنت محميات البحر الأحمر بوزارة البيئة من احباط تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994وتعديلاته واتفاقية سايتس للأنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتصدى لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن صقر شاهين الذي أحبط تهريبه خلال الساعات الأخيرة:



- يعد أحد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة فى لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها.



- يشتهر بسرعته وقدرته الفائقة على المناورة جوا وهو اصغر حجما من الحر وتعدد الوانه فمنها الشاهين الاحمر والشاهين البحري والشاهين الجبلي.



- ينتشر الشاهين الجارح على نطاق واسع في الكرة الارضية ويمكن العثور على صقر الشاهين في كل مكان تقريبا، هذا يجعله من أكثر الطيور الجوارح أنتشارا في العالم.



- ذكرت ناشيونال جيوغرافيك عن برنامج قياس أعلى سرعة للشاهين انقضاضا هو 389 كمساعة (242 ميلساعة سقوطا)، وبذلك يكون الاسرع في مملكة الحيوانات.



- البشر قد دربت صقور الشاهين منذ اكثر من الف عاما على الصيد، وكان صقر الشاهين واحدا من الطيور الاكثر قيمة، وقد ساعدت الجهود المبذولة من قبل مربيين صقور الشاهين في استعادتها بعدما فقدت اثناء السنوات التي كانت تستخدم فيها المبيد الحشري دي تي تي.



- يعد صقر الشاهين من أكثر الطيور انتشارا في العالم، والذي وجد في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويوجد ايضا على العديد من جزر المحيط، واقدم صقر شاهين سجل عمر 19 عاما وتسعة اشهر من قبل فرقة وجدت في ولاية مينيسوتا عام 2012.



- يستطيع صقر الشاهين ان ينحدر من ارتفاع (300- 3000) قدم فوق فريسته وتنتهي الفريسة بالاستيلاء عليها أو من خلال ضربها بأرجله القوية، ثم الامساك بالفريسة من خلال الرقبة لقتله، وصقر الشاهين لديه طرق اخرى للصيد مثل التقاط الطيور من الاسراب الكبيرة، واحيانا تصيد من على الارض.