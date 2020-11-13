حقيقة مفاوضات المصري البورسعيدي لضم نجم منتخب تونس

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري وجود مفاوضات مع التونسي يوسف المساكني قائد منتخب نسور قرطاج ونجم الدحيل القطري من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.





وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية :"المساكني لاعب كبير وسيكون إضافة إلى المصري في حال انضمامه لنا، هناك مهاجما تونسيا مميزًا سينضم إلى المصري سواء المساكني أو غيره ولكنه من ضمن المرشحين".





وأضاف:"حسمنا 6 صفقات ومازلنا نسعى للتعاقد مع المزيد، طلبنا التعاقد مع محمد عبد السلام نجم دفاع الزمالك والمنتخب الأولمبي ولكن ناديه رفض بشكل مبدئي لحاجته إلى خدماته ولكننا نتفاوض للتعاقد معه ومازلنا متمسكون بضمه".





وتابع:"كريم العراقي الظهير الأيمن مستمر مع المصري في الموسم المقبل ولن يرحل لأي فريق، تلقي اللاعب اتصالات شفوية من الزمالك بالإضافة إلى عروض من خارج مصر ولكن لم تصل لمرحلة الجدية".





واختتم حلبيه تصريحاته قائلاً:"الأهلي لم يتفاوض للتعاقد مع أي لاعب في المصري، لم يطلب النادي أيضًا أي لاعب من الأهلي".