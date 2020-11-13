موعد مباراة البرازيل ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواجه منتخب البرازيل لكرة القدم، نظيره منتخب فنزويلا على ملعب "مورومبي" بمدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.


ويبحث منتخب البرازيل عن فوزه الثالث على التواليفي التصفيات، بعد حقق فوزين متتاليين على حساب بيرو وبوليفيا.


بينما يطمح منتخب فنزويلا لتحقيق المفاجأة وخطف نقطة من المنتخب البرازيلي، عقب خسارته ضد باراجواي وكولومبيا في الجولتين الماضيتين.


ومن المقرر أن تجرى أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر الغد السبت 14 نوفمبر بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports ويديرها الحكم الباراجواياني خوان جابرييل بينيتيز.

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