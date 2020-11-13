فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ Messenger و Instagram مستوحاة من سناب شات





أعلنت شركة فيسبوك عن تحديث جديد يتم طرحه على تطبيقي Messenger و Instagram، تمكن المستخدمين من إرسال محادثات مختفية على تطبيق المراسلة الخاص بها باستخدام Vanish Mode المستوحى من تطبيق سناب شات.





تم الكشف عن الميزة الجديدة لأول مرة في سبتمبر عندما قدم فيسبوك الرسائل عبر الأنظمة الأساسية لـ Messenger و Instagram، وإنه يسعى بإرسال النصوص والصور والرموز التعبيرية والملصقات المختفية عند عرضها بواسطة المستلم أو عند إغلاق نافذة الدردشة.





ولتشغيل وضع Vanish Mode ، يمكنك ببساطة التمرير سريعًا على شاشة هاتفك في المحادثة الحالية، ويمكنك أيضًا التمرير سريعًا مرة أخرى للعودة إلى تجربة الدردشة المعتادة.





تعمل الميزة فقط مع الأشخاص الذين تتصل بهم وتمنحك الخيار فيما إذا كنت ترغب أيضًا في الدخول إلى وضع فانيش مع شخص ما، بالإضافة إلى ذلك ، ستتلقى إشعارًا عندما تلتقط جهة اتصال لقطة شاشة لمحادثتك المؤقتة، كما يدعم خيار حظر الدردشة أو الإبلاغ عنها.





يأتي الإعلان عن ميزة Vanish Mode بعد أكثر من أسبوع من طرح WhatsApp لكيفية عمل ميزة الدردشة المؤقتة الخاصة به عندما يتم نشرها للجميع.





يتوفر Vanish Mode في الوقت الحالي فقط لمستخدمي Messenger في الولايات المتحدة وعدد قليل من الأقاليم الأخرى، مع المزيد من التوسع الإقليمي في المستقبل.





سيأتي أيضًا إلى Instagram في الولايات المتحدة قريبًا، على الرغم من أنه سيتعين عليك التبديل إلى تجربة Messenger عبر الأنظمة الأساسية من أجل استخدامها.