موعد مباراة تونس وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب رادس الأوليمبي بالعاصمة تونس، لقاء بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب تنزانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.


ويبحث المنتخب التونسي عن فوزه الثالث على التوالي في المجموعة، والاقتراب من التأهل رسمياً لكأس الأمم الأفريقية، بعد أن فاز على غينيا الإستوائية وليبيا في الجولتين المضيتين.


بينما يبحث منتخب تنزانيا عن فوز جديد يدخله في حسابات التأهل، بعد أن فاز على منتخب غينيا الاستوائية وخسر ضد ليبيا.


وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قنوات beIN Sports.

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