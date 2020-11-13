الأمن العام يسقط شخصا بحوزته 10 كيلو هيروين بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى الايقاع بعنصر اجرامى شديد الخطورة بحوزته 10 كيلو هيروين بطريق " مصر – اسكندرية " الصحراوى قبل ترويجهم على المدمنين وتقدر قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الاسكندريه ضبط عنصر إجرامى مقيم بمنطقة الحسنة بشمال سيناء وحاليًا بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية – له معلومات جنائيه أثناء توقفه بجانب الطريق بسيارة ملاكي بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي تجاه الإسكندرية دائرة قسم ثان العامرية.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 40 إسطوانة من مسحوق الهيروين وزنت حوالي 10 كيلو جرام، 320 جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل وترويج المخدر والهاتفان للتواصل بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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