خبير سياحي يكشف أهمية جزيرة فطناس بواحة سيوة (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى يوسف، الخبير السياحي، إن جزيرة فطناس تعتبر وجهة سياحية رئيسية للإطلاع على مشهد الغروب، وتجمع بين كل الظواهر الطبيعية من مياه وجبال وبحر الرمال الأعظم والأشجار والنخيل ما تضفي روحا مختلفة على السياح. 

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، من الجزيرة، أن أفضل توقيت لزيارة الجزيرة يبدأ من الساعة الرابعة حتى غروب الشمس وينصح بالبقاء فيها حتى فترة الشفق بسبب وجود ألوان مختلفة من أشعة الشمس مع السحاب وهو ما يمثل منظرًا رائعًا. 

وتابع: "بعد غروب الشمس تكون هناك تكوينات مختلفة تضفي روحًا رائعة على المكان، ومنذ حوالي 30 سنة كانت كلها أراضي زراعية، لكن بدأت تتكون البحيرات فيها بشكل كبير"، مؤكدا أهمية الترويج لواحة سيوة، إذ يهتم الرئيس السيسي بالسياحة البيئية بشكل كبير وبخاصة الواحة، وأصدر توجيهات للوزراء بالاهتمام بالسياحة البيئية في سيوة. 

وأوضح، أن الواحة تحتوي على تنوع سياحي ليس موجودًا في أي مكان مثل سياحة الخضرة وسياحة السفاري وسياحة الآثار والهدوء والاستجمام.

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