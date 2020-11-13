أمطار غزيرة علي هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس معتدل على أغلب البلاد لطيف على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا السبت، والتي تتمثل في شبورة في الساعات الاولي من الصباح علي القاهرة والسواحل الشمالية وتكون كثيفة علي الوجه البحري ومدن القناة مصحوبة أمطار خفيفة الي متوسطة علي القاهري الكبري والوجه البحري، وأمطار غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "السلوم - مطروح- سيدي براني- الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، كما تكون
الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية شرقية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

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