الموت يفُجع محمد صبحي
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:25 م
أماني سلام
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توفت صباح اليوم، نجوي صبحي شقيقة النجم محمد صبحي، ولم يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي نعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.
الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة".
كما كشفت الصفحة ان العزاء سيكون عن طريق الصفحة الخاصة بالفيسبوك أو من خلال رقم التليفون : ٠١٠٠١٥٣٨٠٨٤.
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي نعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.
الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة".
كما كشفت الصفحة ان العزاء سيكون عن طريق الصفحة الخاصة بالفيسبوك أو من خلال رقم التليفون : ٠١٠٠١٥٣٨٠٨٤.