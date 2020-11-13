الموت يفُجع محمد صبحي









ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي نعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.









الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة".









كما كشفت الصفحة ان العزاء سيكون عن طريق الصفحة الخاصة بالفيسبوك أو من خلال رقم التليفون : ٠١٠٠١٥٣٨٠٨٤.

توفت صباح اليوم، نجوي صبحي شقيقة النجم محمد صبحي، ولم يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.