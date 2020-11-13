نجم الأهلي يطلب حسم مصيره

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طلب أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي من مسؤولو النادي الأحمر بحسم مصيره سواء بالبقاء في الفريق الأحمر أو الرحيل.

 

وكان ريان قد لعب معارا في الموسمين الماضيين في نادي الجونة وانتهت إعارته ليعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

 

ويملك ريان أكثر من عرض في الوقت الحالي من أندية سموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة، حيث طلب اللاعب من إدارة الأهلي حسم موقفه.

 

وينتظر ريان حسم الأهلي لموقفه من أجل تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع النادي الأحمر أو اختيار النادي الذي سينتقل له في الموسم الجديد.

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