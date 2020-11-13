نجم الأهلي يطلب حسم مصيره
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:25 م
الفجر الرياضي
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طلب أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي
من مسؤولو النادي الأحمر بحسم مصيره سواء بالبقاء في الفريق الأحمر أو الرحيل.
وكان ريان قد لعب معارا في الموسمين الماضيين
في نادي الجونة وانتهت إعارته ليعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى.
ويملك ريان أكثر من عرض في الوقت الحالي
من أندية سموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة، حيث طلب اللاعب من إدارة
الأهلي حسم موقفه.
وينتظر ريان حسم الأهلي لموقفه من أجل
تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع النادي الأحمر أو اختيار النادي الذي سينتقل له في
الموسم الجديد.