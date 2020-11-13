فرصة يطلق أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي لمستفيدي "تكافل وكرامة" للخروج من المساعدات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

يبدأ برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، فى تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة.

وتهدف المبادرة لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدردخلا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري..

وتأتى هذه المبادرة فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "،من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وسيتم تنفيذ مشروعات نقل الأصول وتحسين أحوال المعيشة لـ 620 اسرة مستفيدة، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض بهدف انتاج البيض،وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 الف جنيه يتم توفيرها لكل اسرة في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد.

وتبدأ أول مجموعة مشاركة في البرنامج بمحافظة كفر الشيخ في مركز الحامول وبلطيم بحيث يبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالى 10 ملايين جنيه.

وقام فريق العمل بوزارة التضامن الاجتماعى باختيار الاسر والأفراد المشاركين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق المشروع وجار عملية تقديم الدعم الفني لهم، وذلك بعد ان تم تنفيذ حملات طرق الأبواب وعمليات الحشد الجماهيري للتعريف بالمشروع.

كما تم عقد جلسات تحفيز وتشجيع للمشاركين واقناعهم بضرورة الانتقال من الحماية إلى الإنتاج والاستقلال المادي وخلق قيمة اقتصادية تتخطى بمراحل ما يقدم من دعم نقدي مشروط، مع ضمان وقوف الوزارة بجانبهم في إتمام مشروعاتهم بنجاح.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين،وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.

ويعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الافراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، بهدف ليس فقط تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة بل الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات الى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الاجمالي.

أخبار تهمك

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

14 لاعب في قائمة عرب الرمل الأولى بالقسم الثالث

منذ ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 17 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

12:53 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض