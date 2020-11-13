التأمينات تعقد أولى جلساتها بالتشكيل الجديد

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عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أولي جلساتة برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بتشكيله الجديد.



وضم التشكيل الجديد للهيئة اللواء جمال عوض " رئيسًا لمجلس الإداره "، سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي " ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر "، محمد عطيه الفيومي " ممثل إتحاد الغرف التجارية"، نديم إدوارد إلياس " ممثل إتحاد الصناعات المصرية "، أمين مبروك عبدالتواب " ممثلا عن أصحاب المعاشات "، عمر محمد حسن، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة



وإستهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة وعرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة والتي تم عرضها علي القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات والمستحقين.