الكشف على 940 حالة خلال القافلة الطبية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص ‪

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص يومىي الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.‬

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وأوضح الداودي، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٤٠ حالة بواقع ( ٢٩٨ عظام - ١٨٣ أطفال - ١٥٦ أسنان - ١٤٤ باطنة - ٩٢ نساء - ٦٧ جراحة )، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٩ حالة وعمل سونار لعدد ٤١ حالة بالإضافة إلى تحويل ١٣ حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج ‪.‬



