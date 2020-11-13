شاهد.. انزلاق طائرة شحن في نوفوسيبيرسك خلال هبوط اضطراري

أفاد مصدر في أجهزة الأمن بمنطقة نوفوسيبيرسك الروسية بأن طائرة شحن من طراز "أن -124" خرجت عن مدرج الإقلاع والهبوط في مطار المدينة.

وقال المصدر في هذا الشأن: "أقلعت الطائرة وبعد ذلك عادت إلى مطار المغادرة بسبب مشاكل فنية، وعندما هبطت في مطار تولماتشيفو خرجت عن حدود المدرج" ، مشيرا إلى أن الطائرة تابعة لشركة طيران فولغا دنيبر الروسية.

وتؤكد لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية أن الطائرة خرجت عن مدرج مطار نوفوسيبيرسك وكان على متنها 14 من أفراد الطاقم.

طائرة الشحن التابعة لشركة فولغا دنيبر كانت أقلعت في رحلة إلى فيينا (النمسا)، إلا أنها بعد دقيقتين نفذت هبوطا اضطراريا في نوفوسيبيرسك التي تبعد عن موسكو بأكثر من 3000 كيلو متر، فيما بدأت إجراءات التحقيق الأولية بشأن انتهاك قواعد الطيران.

انزلاق طائرة شحن في نوفوسيبيرسك خلال هبوط اضطراري

وتبين في قت لاحق أن متاعب طائرة الشحن كانت ناجمة عن إصابة أحد محركاتها بعد الاصطدام بطائر في الأجواء، ما تسبب في هبوطها اضطراريا وانزلاقها عن المدرج.