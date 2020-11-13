5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الصحة والسكان أن بعض الخضروات تساعد على تقوية جهازنا المناعي وتعزيز مقاومته للأمراض والعدوى خلال جائحة كورونا المستجد، موضحة أن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية لجهاز المناعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيسبوك، قائمة بالخضروات المقوية للمناعة تتمثل في الخضروات الحمراء، وتشمل "الطماطم– الفلفل الأحمر"، والخضروات الصفراء وتشمل "الفلفل الأصفر– الجزر"، والخضروات الخضراء وتشمل "الخيار– الجرجير– الخس"، والخضروات البيضاء وتشمل "البصل– الفجل"، والخضروات البنفسيجية وتوجد فى "البنجر".


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