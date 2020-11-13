شركات الطيران الأمريكية تلغي 90 ألف وظيفة بنهاية 2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
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 قالت رابطة الخطوط الجوية الأمريكية إن مستويات التوظيف في شركات الطيران الأمريكية ستسجل أدنى مستوى لها منذ العام 1985 بنهاية هذا العام.


وعزت الرابطة ذلك إلى نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أصابت القطاع بشدة، مشيرة إلى أن الوظائف التي سيتم إلغاؤها بنهاية العام قد تصل إلى 90 ألف وظيفة.

وقالت الرابطة إن القوى العاملة في الصناعة سوف تنخفض خلال الربع الرابع إلى نحو 370 ألف وظيفة بدوام كامل من 460 ألف وظيفة في مارس الماضي.

وتستند هذه التوقعات إلى حقيقة وجود أكثر من 30 ألف موظف في إجازة مؤقتة في شركات الطيران الأمريكية، مثل يونايتد إيرلينز، وأمريكان إير لينز.

وكان قطاع الطيران قد حث الكونجرس مرارًا على تمرير حزمة مساعدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار للحفاظ على الوظائف حتى مارس المقبل بعد انتهاء الحزمة الأولى في سبتمبرالماضي.

جدير بالذكر أن الأسهم الأمريكية قد أغلقت، أمس الخميس، على تراجع حاد في ظل تنامي الإصابات الأمريكية بفيروس كورونا بينما يعكف المستثمرون على تقييم الجدول الزمني لنشر لقاح فعال.

وتأثر المؤشر داو القيادي سلبا بالأداء الضعيف لأسهم الشركات الصناعية والمالية الحساسة للنمو الاقتصادي، حيث انخفضت أسهم بوينج وجولدمان ساكس أكثر من 2 في المئة، بحسب “رويترز”.

وشملت الخسائر أسهم شركات الطيران ومنظمي الرحلات البحرية، وهي من القطاعات الأشد تضررا من الجائحة.

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