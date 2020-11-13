الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا السبت حتي يوم الخميس المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:



غدًا السبت:



أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعه - مطروح - سيدي برائي - السلوم رشيد - بلطيم. بور سعيد - العريش).



أمطار متوسطة: على مناطق من (دمياط - كفر الشيخ - البحيرة).



أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الاسماعيليه الدقهلية الغربية المنوفية - الشرقية )



- يوم الأحد المقبل:



أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( الاسكندريه - سيدي عبد الرحمن - الضبعه - مطروح - سيدي براني - السلوم رشید - بلطيم. بورسعيد - دمياط - العريش. كفر الشيخ - البحيرة.



أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ( بور سعيد السويس - الاسماعيليه الدقهليه الغربية - المنوفية - الشرقية..... ) ومناطق من وسط سيناء.



يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق



- يوم الاثنين المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطه: على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندريه - مطروح. السلوم ).



أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش - بور سعيد. رشيد - كفر الشيخ البحيرة )





- يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندريه - مطروح-. السلوم )



أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ - البحيرة)





- يوم الأربعاء المقبل:



أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندريه - مطروح- - السلوم. بورسعيد - العريش ).



- يوم الخميس المقبل:



أمطار متوسطه على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندريه - مطروح - السلوم )





وأكدت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار يتم تحديث التنبؤات يوميا