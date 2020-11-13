الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن اختلاف كورونا في مصر عن العالم (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن تحور الفيروسات التنفسية شيئا طبيعيا جدا، حيث أن فيروس الأنفلونزا والذي يظهر كل عام يشهد تحورا عن العام السابق. 

وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كل التحورات التي تم اكتشافها في فيروس "كوفيد 19" بسيطة جدا، ولا تنم عن أي اختلاف، مضيفة أن الفيروس على مستوى كل الدول واحد، حيث لا يختلف فيروس كورونا في مصر عن الصين، وبنفس قوته، و80% من حالاته بسيطة أو متوسطة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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