مواصلة الجهود الأمنية للتصدى لجرائم الإستيلاء على المال العام

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة الساحل)، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالتلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز عملهما، وإجراء عمليات بيع وهمية والإستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة ماللية بلغت أكثر من خمسة ملايين جنيه، والإبقاء على إسم مالك المخبز السابق وعدم تعديل ماكينة صرف الخبز بإسمهما للحيلولة دون وقوع أى مسائله قانونية لهما، بقصد الإستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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