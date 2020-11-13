ضبط مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى أنشأوا وجهزوا مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برصد نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.



وتبين تصنيعهم تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائى، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعا بدائرة مركز شرطة بنها، وتخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية جرى ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وضبط (4 عاطلين آخرين)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة، الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف).



وبمواجهتهم اعترف عنصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل لترويجها على عملائهم، وأن باقي المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.