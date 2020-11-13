مواصلة الضربات الأمنية لمكافحةجرائم الإتجار بالمواد المخدرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن "الشرقية، الإسكندرية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسمى شرطة "أول، ثان" الرمل بمحافظة الإسكندرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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