مواصلة الضربات الأمنية لمكافحةجرائم الإتجار بالمواد المخدرة
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:05 م
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن "الشرقية، الإسكندرية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسمى شرطة "أول، ثان" الرمل بمحافظة الإسكندرية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسمى شرطة "أول، ثان" الرمل بمحافظة الإسكندرية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا