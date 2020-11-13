أرهب المواطنين.. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجمالية بالدقهلية

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لقي مسجل خطر، مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية أثناء إلقاء القبض عليه بناحية مركز الجمالية لقيامه بفرض السيطرة وترويع المواطنين.





وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجناية يفيد بمعرفة مكان اختباء أحد المسجلين خطر، والمتهم في عدد من قضايا القتل والسرقة بالإكراه وصادر ضد عدة احكام بالسجن وكان يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالاختباء ويدعى السيد صبرى قريع ٣٠ سنة عاطل والمقيم لسيا الجمالية.





وبتقنين الإجراءات واستئذان تم تحديد مكان اختباؤه تبين وجوده بناحيه أسكندرية الجديدة التابعع مركز الجمالية فتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد فريد مفتش مباحث المديرية وفريق البحث الجنائي والقوة المرافقة لهم لضبطه وبعد شعور المتهم باقتراب القوات منه بادر بإطلاق النار عليهم فتم الرد على مصدر النيران من قبل قوات الأمن حت سكتت عملية إطلاق النيران من اتجاهه.





وبالفحص تبين مصرعه ووجد بجواره بندقية ألية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من نفس العيار وكميات من المواد المخدرة.





وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الجمالية المركزي لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.