كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالجيزة وضبط مرتكبة الواقعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالجيزة وضبط مرتكبة الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (سائق - مُقيم بالعمرانية) بعثوره على جثة شقيقته "ربة منزل" بالشقة محل إقامتها بعقار كائن بدائرة القسم ملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" ولا توجد بها إصابات ظاهرية وسرقة (مصوغاتها الذهبية- هاتفها المحمول) وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - مُقيمة العمرانية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، وقررت أنه نظرًا لإرتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وعلمها بإمتلاكها لمصوغات ذهبية عقدت العزم على قتلها وسرقتها وبتاريخ الواقعة توجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وقامت بخنقها من الخلف بإستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها فأودت بحياتها وإستولت على المسروقات وفرت هاربة.

تم بإرشاد المتهمة المذكورة ضبط جميع المسروقات لدى مالكى محلين (مصوغات ذهبية - هواتف محمولة) ومبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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