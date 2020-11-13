لاعب الداخلية ثالث صفقات الرجاء المطروحي



وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع إبراهيم حسن لاعب شبان قنا، ومحمد عادل زيادة حارس سرس الليان.



يذكر أن الرجاء المطروحي قد قام بقيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.







نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول علي توقيع رامي جمال لاعب الداخلية والمعار الي طهطا الموسم الماضي في حضور وكيله علي طعيمة في ثالث صفقات الفريق إيتعدادا للموسم الجديد.