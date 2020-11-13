ياسر إدريس يهنئ السباح مروان القماش لتأهله إلى دورة طوكيو الأوليمبية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السباح مروان القماش لتأهله إلى دورة الألعاب الأوليمبية  رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، محققا  رقم وقدره 7:52:19 فى سباق 800 حرة فى بطولة أمريكا المفتوحة A cut التى استضافتها ولاية انديانا بوليس ، حيث استطاع القماش أن يتجاوز الرقم المؤهل إلى الدورة الأوليمبية وقدره 7 دقائق و54 ثانية بفارق وقدره ثانية واحدة و81 من مائة من الثانية .

 

قال المهندس ياسر إدريس أن القماش حقق إنجازا  كبيرا بالتأهل إلى الدورة الأوليمبية فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن السباح أصيب بوباء كورونا ، وتم شفائه من المرض ، ليعود إلى التدريبات بقوة وإصرار كبيرين ، رفع من خلالها مستوياته الفنية والبدنية والمهارية ، ليعود إلى وضعه الطبيعى كبطل اوليمبى .

 

أضاف إدريس أن دورة طوكيو هى الدورة الأوليمبية الثانية التى يشارك فيها السباح ، بعد أن شارك من قبل فى الدورة السابقة التى استضافتها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية صيف 2016 ، ليحقق إنجازا شخصيا له ، كما حقق الاتحاد المصرى للسباحة فى ذات الوقت إنجازا كبير أيضا ، بعد أن نجح فى إدارة الأزمة التى مر بها القماش خلال فترة مرضه ، وبعد شفائه من المرض فى عودته بقوة إلى التدريبات خلال معسكره شبه الدائم بالولايات المتحدة الأمريكية.

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