إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب، محمد الحسيني
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اتفق مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف مع عيد مرازيق المدير الفني السابق للبنك الاهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيتم اليوم من قبل مجلس إدارة النادى بعد الإنتهاء من كافة بنود التعاقد والإستقرار على الجهاز المعاون.

ونجح عيد سابقا خلال مسيرته التدريبية فى قيادة أندية البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلى للصعود للقسم الثانى قبل أن ينجح الموسم الماضي في قيادة البنك الأهلي للصعود للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد موسم واحد من قيادته للفريق للصعود للقسم الثانى.

وكان مرازيق قد تم إختياره لتولي قيادة ألعاب دمنهور قبل أسبوعين إلا أنه إعتذر بعدها بأيام قليلة لخلافات فى بنود اللائحة مع مجلس إدارة النادى البحراوي.

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