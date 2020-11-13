ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:17 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

نستعرض معكم الان رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث مع بدء تفعيل خاصية الكشف عن مستحقات المواطنين تمهيداً للاتمام صرف معاشاتهم فى الميعاد المخصص للصرف يباشر أعداد مهولة من المواطنين الآن البحث حول لينك التسجيل فى تلك المعاشات استعداداً للحصول عليها الشهر المقبل، على أن نستعرض مع حضراتكم الان، ومن خلال السطور التالية سنستعرض لكم طرق التسجيل الكترونية الرسمية.

التسجيل فى معاش تكافل وكرامة
بدأ أعداد كبيرة من المواطنين يباشرون البحث حول المعاش المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعية الذي ياتي التسجيل عليه بشكل الكتروني فى ظل ظروف ومساعدات تفشي وباء كورونا المستجد كوفد 19، حيث سبق وأن تم تفعيل رابط الكتروني لإجراء الاستعلام عن مستحقات تكافل وكرامة واستقبال شكاوى المواطنين. 

وكذلك للتسجيل على تلك المعاشات التي تصرف بشكل شهري لمن تنطبق عليهم شروط وأحكام الحصول على هذا الدعم، حيث القيمة الاجمالية معاش تكافل وكرامة هو 400 جنيه مصري وذلك للحالات المذكورة من قبل وزارة التضامن التي تشمل ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة والأسر شدة الفقر المصرية، على أن نستعرض سوياً من خلال الفقرة التالية رابط التسجيل على تلك المعاشات وطرق التسجيل عليها اون لاين.

خطوات التسجيل فى معاش تكافل وكرامة
تم تخصيص من قبل وزارة التضامن الاجتماعى رابط الكتروني للاتمام التسجيل على معاش تكافل وكرامة وذلك على الرابط التالي (اضغط هنا) على أن يكون التسجيل على تلك المعاشات بإدخال كافة البيانات المطلوبة تشمل الرقم القومي الخاص بالمواطن واسمه الثلاثي والمحافظة التابع إليها.

ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

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