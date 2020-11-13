



استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 | اعرف مواعيد رفع الخط وإقرار الغرامة (الشركة المصرية للاتصالات)





فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 | تتصدر محركات البحث قبل ساعات من انتهاء فترة السماح، ورفع الخدمة، لفاتورة الهاتف المنزلي الأخيرة خلال العام الجاري، والتي صدرت في منتصف شهر أكتوبر الماضي بفترة سماح لمدة شهر، لمعرفة موعد الانتهاء ورفع الخدمة وتوقيع الغرامة، وبدورنا نقدم لكم الرابط المباشر للاستعلام عن الفاتورة وكيفية تسديدها قبل انتهاء الموعد المحدد من الشركة المصرية للاتصالات.





فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

مؤخرًا أصدرت الشركة المصرية للاتصالات “WE” بيانا كشفت فيه عن موعد انتهاء فترة السماح، أذ أوضحت “وي” بأن آخر موعد لاستحقاق فاتورة شهر أكتوبر يحين في 14 نوفمبر الجاري، وبذلك تنتهي فترة الشهر سماح. وأهابت الشركة بالمواطنين الإسراع في تسديد الفواتير تجنبا لانقطاع الخدمة وفرض غرامات.





ومن المقرر اعتبار من منتصف نوفمبر الجاري تحويل خدمة التليفون الأرضى لغير المسددين إلى نظام الاستقبال فقط ولمدة شهر ينتهى. وبعدها تقوم برفع الخدمة مؤقتا، مع تطبيق غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.





الاستعلام فاتورة التليفون المنزلي

وكما تنتظروا متابعينا نقدم لكم الآن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي من طريقة أبرزها:





- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).

- ثم اختيار فاتورة التليفون المنزلي.

- وبعدها اضغط على زر الاستعلام عن الفواتير.

- ثم أدخل كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

- وفي النهاية اضغط على استعلم.

- كما يمكنكم متابعينا الاتصال بالدليل 140 والاستعلام عن قيمة فاتورك.





سداد فاتورة التليفون الارضي

أما فيما كيفية طرق السداد، فيمكنكم تسديد الفواتير عبر الطرق التالية نذكر منها على سبيل المثال:





- الدفع إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لشركة “وي”.

- الدفع عبر خدمات الدفع الفوري.

- التسديد عبر ماكينات الصراف الآلى ATM.

- الدفع عن طريق فروع الشركة المصرية للاتصالات.





الشركة المصرية للاتصالات

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت في أغسطس الماضي، ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت. إذ بلغوا 9.893 مليون مشترك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020.





كما بلغ عدد مشتركي خدمات نقل البيانات “الإنترنت” نحو 6.333 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2020.



