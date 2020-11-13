وزير الأوقاف: كما نحب أن يستمع إلينا الآخرين علينا أن ننصت إليهم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا دين الحكمة والعقل والمنطق والإنسانية والأدب والحوار الهادف واحترام الآخرين، مشيرا إلى أننا كما نحب أن يستمع إلينا الآخرون علينا أن ننصت ونستمع إليهم، ونستفيد من آرائهم.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إلى أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، مضيفا أن الإسلام كفل للناس حرية المعتقد، حيث قال الله –سبحانه وتعالى- "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".

وأضاف أنه يجب أن نفرق بين الرأي المحترم، والرأي الهدام، لافتا إلى أن الأبواق الضالة التي تتخذ من منابرها الإعلامية وسيلة للعدوان على الناس بالسباب لا يسمى تعبيرا عن الرأي.

ولفت إلى أن الإسلام دعى إلى احترام الآخرين وآرائهم ومعتقداتهم، منوها بأنه لا يجب أن نرد على التطاول بتطاول، أو الفحش بالفحش، مضيفا أن التعبير عن الرأي لا يعني التطاول عن الآخرين، حيث أنه ليس من الحرية أن تعتدي على حريات الآخرين. 

إقرأ أيضا..
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال، وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.

وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق فعاليات الفوج الخامس لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الأئمة يوم الخميس حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، علما بأن السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس 19 نو فمبر من أمام مبنى ديوان عام الوزارة، ومن يرغب في التوجه إلى الإسكندرية مباشرة عليه التواجد بمقر المعسكر بالعصافرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف محافظات بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك على أعتاب سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزير الأوقاف يعلق على خلع حلا شيحة للحجاب (فيديو)

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "النظافة سلوك إنساني"

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد أبي العباس بالإسكندرية (صور)

الأوقاف: النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: المصلحة العامة تتقدم على الخاصة أيا كانت

وزير الأوقاف: الاهتمام بالشأن العام دليل الوطنية الصادقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض