وزير الأوقاف: كما نحب أن يستمع إلينا الآخرين علينا أن ننصت إليهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا دين الحكمة والعقل والمنطق والإنسانية والأدب والحوار الهادف واحترام الآخرين، مشيرا إلى أننا كما نحب أن يستمع إلينا الآخرون علينا أن ننصت ونستمع إليهم، ونستفيد من آرائهم.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إلى أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، مضيفا أن الإسلام كفل للناس حرية المعتقد، حيث قال الله –سبحانه وتعالى- "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".





وأضاف أنه يجب أن نفرق بين الرأي المحترم، والرأي الهدام، لافتا إلى أن الأبواق الضالة التي تتخذ من منابرها الإعلامية وسيلة للعدوان على الناس بالسباب لا يسمى تعبيرا عن الرأي.





ولفت إلى أن الإسلام دعى إلى احترام الآخرين وآرائهم ومعتقداتهم، منوها بأنه لا يجب أن نرد على التطاول بتطاول، أو الفحش بالفحش، مضيفا أن التعبير عن الرأي لا يعني التطاول عن الآخرين، حيث أنه ليس من الحرية أن تعتدي على حريات الآخرين.





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وأكدت الوزارة في بيان لها أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال، وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.



