أول برلمانية في سيوة: الأهالي اختاروني بالإجماع (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت فتحية السنوسي، أول امرأة تحجز مقعدًا في مجلس النواب من سيوة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إنها وأهل سيوة كانوا يتمنون افتتاح قلعة شالي منذ سنوات طويلة، متوقعة أن تكون مزارا سياحيا جميلًا وتجذب الكثير من السياح.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنها أول برلمانية في سيوة كما كانت أول فتاة من سيوة تلتحق بالجامعة، وكان والدها الداعم الحقيقي لها، إذ كان مثقفًا ومتعلما وشجعها على استكمال مشوارها: "قبل أربعين سنة كانت المرحلة الإعدادية هي آخر مراحل التعليم في سيوة، وكنت في المركز الثالث على مستوى محافظة مطروح، وصمم والدي على أن استكمل تعليمي وقد كانت نفس رغبتي".

وأردفت: "عشان أكمل تعليمي أخدت رحلة عذاب من سيوة لمرسى مطروح وكنا بنقعد بالـ17 ساعة في الطريق، ودخلت دار معلمات عشان أبقى مدرسة وأعلم غيري وعملت في سيوة لفترة طويلة وتخرج على يدي 40 جيلا من سيوة ومرسى مطروح". 

وأوضحت، أنها عملت في التوجيه المركزي من العلمين حتى سيوة ومرسى مطروح حتى تقاعدت، وقررت التقاعد لكنها قررت تجميع المدرسات حديثات التخرج في الواحة لتدريبهن على طرق التدريس، وعندها عرض عليها الأهالي الترشح لانتخابات مجلس النواب: "قلت لهم لأ عاوزة أشتغل من بيتي، وقلت أشتغل في مكان واحد، وتم اختياري بالإجماع ويوم الانتخابات كانت ثورة مش انتخابات عشان الكل اختارني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سيوة الفجر البرلمان أخبار مصر

أخبار تهمك

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ ساعة

نجم الزمالك على أعتاب سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

من "الكاسيت" إلى "الداونلود".. جمهور عمرو دياب يروي ذكريات ألبوماته (صور)

"ماريانا" بنت بـ 100 راجل.. دخلت عالم الأثاث لتصبح أصغر "نجارة" بالبحيرة (فيديو وصور)

أصغر نجارة بالبحيرة: أعشق المهنة.. وحلمي ألتحق بكلية الفنون الجميلة (فيديو)

عمة الأسطى "ماريانا": متفوقة علميا ونموذج مشجع للشباب (فيديو)

أشرف زكي: "عمرو دياب دفعتي وكان يقول لازم الناس تتعب عشان تشوفني"

"كان نفسي أموت شهيد".. والدة النقيب مصطفى يسري: "الواحد متنبهش إنه كان عايش معاه ملاك" (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض