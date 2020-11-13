الكشف على 1556 مريضا بالمجان خلال قافلة طبية بالبحيرة (صور)

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كوم أبو إسماعيل بمركز أبو حمص، وذلك من خلال عدد 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل "جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، وأمراض باطنة".





وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1556 مريض، بالاضافة إلي عمل عدد 442 تحاليل دم وطفيليات، عدد 12 أشعة سينية، عدد 110 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، عدد 113 استبيان وعمل تثقيف صحي لعدد 303 وعدد ١٥ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1410 تذكرة.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.



