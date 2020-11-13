"القرين السبب".. التفاصيل الكاملة لاختفاء توأم من رحم أمهما قبل الولادة

أثرت واقعة اختفاء توأم من رحم أمهما قبل الولادة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كذب البعض رواية الأم فيما أعتقد البعض أنه بسبب أعمال السحر.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن واقعة اختفاء تؤام من رحم أمهما قبل الولادة:





بداية الواقعة:





شهدت مستشفى أرمنت المركزى بالبر الغربى لمحافظة الأقصر، حالة غريبة لسيدة تدعى "و. ع" تبلغ من العمر 23 سنة، من حاجر الرزيقات بأرمنت، كانت تعاني بنزيف شديد، مدعيًا أنها أصيبت بالإجهاض وعند توقيع الكشف عليها لم يجد آثار حمل، برغم تأكيدها أنها كانت حامل فى توأم فى الشهر السادس، وإثباتها لذلك بالأدلة سواء روشتات متابعة وصور أشعة وصور لها نفسها خلال فترة الحمل.





أثر عكسي على الحمل





وكشف الدكتور عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، أن هذه السيدة، سبق وأن حملت مرتين قبل ذلك، ولكنها أجهضت فى الشهور الأولى مما كان له أثرا عكس علي الحمل الأخير.





كابوس أدى إلى اجهاض:





وقال رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت أنه عند سؤال السيدة عن كيفية حدوث ذلك، قالت حسب روايتها: "حلمت بكابوس رأيت خلاله سيدة تتخانق معايا وتقولى لازم أولدك دلوقتى ومقدرتش أقاومها".





وأضافت: "عندما استيقظت وجدت دم على السرير وبعدها ذهبت إلى المستشفى لكى أطمئن، وكانت المفاجأة هنا لم تجد حملا فى الرحم ولا أجنة ولا أى آثار لوجود حمل من الأساس"





قرينها لا يرد التوأم:





وقد رجحت «السوشيال ميديا» الاختفاء الغامض للجنينين لأمور غيبية في مصر كقرينها الذي لا يُريدها أن تنجب.





السبب العلمي:





ويعتقد رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، أن تكون السيدة مصابة بما يعرف بـ"متلازمة التوأم المتلاشى"، وقد تكون سببا فيما حدث خاصة مع وجود انتفاخ فى الرحم والبطن، إلى جانب وجود دلالات واضحة على وجود هرمون" البرجستيرون"، الذى يظهر لدى السيدات الحوامل.





وقد يكون السبب الاخر وهو أن أحد الجنينين قد ابتلع الآخر وهى فى مرحلة التكوين واندمج معه بشكل كامل، على الرغم من أن الأنسجة كانت ستشكل شخصين، كل منهما يحمل حمضًا نوويًا مختلفًا عن الآخر.





متلازمة التوأم المتلاشي:



