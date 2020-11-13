قبل الموجة الثانية.. تعرف على طرق تقوية الجهاز المناعي (فيديو)

قال الدكتور أحمد النقراشي أخصائي التغذية العلاجية، إن وضع أزمة انتشار فيروس كورونا في أوروبا تفاقم وبدأت أعداد الإصابات في مصر تتزايد، مشيرًا إلى أن جهاز المناعة هو أفضل طريقة للتعامل مع فيروس كورونا في هذه الفترة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "جهاز المناعة هو حائظ الصد الوحيد، وبالتالي يجب الحفاظ عليه والاهتمام بالتغذية لحماية الجسم من المرض، فبعض المرضى لا تظهر عليهم الأعراض مثل الرشح أو العطس بسبب قوة جهازهم المناعي بينما يصاب آخرون بكل الأعراض بسبب ضعف جهازهم المناعي".





وتابع: "هناك شقين في جهاز المناعة، الأول غذائي والثاني يتعلق بالعادات، وبالنسبة إلى الطعام فإن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للجهاز المناعي مثل فيتامين سي الموجود في الحمضيات والأوراق الخضراء وفيتامين د ويمكن أن يحصل عليه الجسم من خلال تناول الأسماك ومنتجات الألبان، أما الزنك فهو موجود في كل القشريات البحرية والمشروم".





وأكد، على أهمية أن تكون العادات الغذائية معتدلة، 80% منها خضراوات وفواكه و20% منتجات حيوانية، على أن تكون الأسماك ثم الدواجن ثم اللحوم هي الأكثر تناولا على مستوى المنتجات الحيوانية، كما يجب الحرص على تناول طبق سلطة في وجبة الغذاء ويحتوي على الفلفل لأنه غني بفيتامين سي.



