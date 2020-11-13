الاتحاد الأرجنتيني يعلن تفاصيل إصابة نجمه أمام باراجواي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تشخيص الإصابة القوية التي تعرض لها إزيكيل بالاسيوس ضد باراجواي في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 مساء الخميس.

وأظهر التشخيص إصابة إزيكيل بالاسيو بكسر في منطقة الفقرات القطنية، وأكد الاتحاد الأرجنتيني أن اللاعب سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.

وتعرض بالاسيوس للإصابة في أسفل الظهر إثر تدخل من أنخيلو روميرو، لاعب باراجواي، خلال ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخرج بالاسيوس، لاعب باير ليفركوزن الألماني إثر الإصابة، وحل مكانه جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.

ونجح لو سيلسو في صناعة هدف المنتخب الأرجنتيني، حيث أرسل كرة متقنة من ضربة ركنية، سجل منها نيكولاس جونزاليس "22 عاما" أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية مؤقتا برصيد 7 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا المقررة مساء اليوم الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.