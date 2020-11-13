وزيرة التجارة والصناعة تغادر القاهرة متوجهةً إلى العاصمة الإماراتية دبي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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غادرت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم القاهرة متوجهةً لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث ستجري الوزيرة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية كما ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك بمراسم استلام مبني الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة خلال الزيارة لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الاماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، كما ستقوم الوزيرة بجولة ميدانية في مجمع دبي للإستثمار وهو أكبر مجمع إستثماري متكامل بالشرق الأوسط.

كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضاً لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة  ، وكذا مع مسئولي صندوق ابوظبي للتنمية

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