استعدادا لنهائي إفريقيا.. فقرة تدريبية للمدافعين في مران الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبية للمدافعين في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية لتعامل المدافعين مع الهجمات، وذلك من خلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته ٢٧ نوفمبر الجاري.