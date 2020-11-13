تفاصيل محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران الجماعي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية.

 

وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في  تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.

 

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.

 

وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي سريع.

 

ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري.

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