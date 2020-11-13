تفاصيل محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران الجماعي
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني،
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين
قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ للحديث في بعض الجوانب
الفنية والخططية.
وعقب المحاضرة
أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في
تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.
وخصص الجهاز الفني
للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين
لتصويب الأخطاء.
وتعرض وليد سليمان
لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي سريع.
ويستعد الأهلي
لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها في الـ27 من
نوفمبر الجاري.