غزة تسجل حالة وفاة و٢٧٤ إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و٢٧٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وذلك بعد فحص ٢٢٨٢ عينة.

واوضحت الصحة في بيانها اليوم ان مواطنا في السبعين من العمر توفي داخل مشفى غزة الاوروبي ليرتفع عدد الوفيات الى ٤٥ حالة منذ مطلع مارس.

وأشارت الصحة الى تعافي 255 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى ٦٦٧٤ حالة.

وأكدت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 9816 اصابة منها حالات نشطة حاليا 3098 حالة.

وشرعت الشرطة بغزة باتخاذ اجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا تشمل اغلاق المحلات التجارية والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء ومنع مشاركة اكثر من ١٥ مواطن في الافراح وبيوت العزاء