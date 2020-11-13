غزة تسجل حالة وفاة و٢٧٤ إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و٢٧٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وذلك بعد فحص ٢٢٨٢ عينة.

 

واوضحت الصحة في بيانها اليوم ان مواطنا في السبعين من العمر توفي داخل مشفى غزة الاوروبي ليرتفع عدد الوفيات الى ٤٥ حالة منذ مطلع مارس.

 

وأشارت الصحة الى تعافي 255 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى ٦٦٧٤ حالة.

 

وأكدت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 9816 اصابة منها حالات نشطة حاليا 3098 حالة.

 

وشرعت الشرطة بغزة باتخاذ اجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا تشمل اغلاق المحلات التجارية والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء ومنع مشاركة اكثر من ١٥ مواطن في الافراح وبيوت العزاء

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ 38 دقيقة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك على أعتاب سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأحد المقبل.. بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتحويل الغير ملتزم للنيابة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض