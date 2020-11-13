ضابط إنسان.. تبرع بالدم لإنقاذ حياة مواطن داخل مستشفى المنزلة بالدقهلية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تبرع الملازم أول احمد حمدي ابن مدينة السنبلاوين، ومن قوة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بالدم لمواطن استغاثت زوجته لإنقاذ حياته داخل مستشفي المنزلة، وتصادف وجود الضابط لحراسة مسجون داخل المستشفي.

وكانت رددت سيدة، إستغاثات متكررة تستنجد، فيها بأي شخص يتبرع لزوجها بالدم، لخضوعه لجراحة عاجلة نتيجة حادث، وأكدت علي أن معظم مرافقيها كشفت نتائج تحاليل الدم لهم بالإصابة بفيروسات، حالت تبرعهم له بالدم.

ولشهامة الضابط، اثناء مرافقته لمسجون تحت الحراسة سمع بكاء السيدة واستغاثاتها، فتوجه علي الفور وقدم نفسه للتبرع بالدم دون الإخلال بواجبه في العمل

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