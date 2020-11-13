استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع كفرالشيخ (صور)

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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.



أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي المرور علي الطرق الجاري رصفها، حيث تم وضع طبقة الأساس عليها تمهيدًا لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، بطريق قرية البنا، وطريق عزبة قليني، وطريق الابعادية كوم الحجر، وشارع المدرسة الثانوية الزراعية بكوم الحجر، وطريق قرية ٥٢ المنصور، وطريق عزبة بركات، وطريق قرية ٦٩ المنصور، وطريق قرية المؤسسة، وطريق عزبة عيد سلومة، وطريق قرية العمرانية، بطول ١ كيلو و٣٠٠م، وذلك تيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين.



أكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.