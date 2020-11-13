انطلاق منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
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انطلاق منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وقال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح إن المتتدى يحضره 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة.

كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتبحث جلسات المنتدى المتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية ومخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم بحث أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات وأيضا الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.

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