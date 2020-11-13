"إعلام القليوبية" يشارك في مبادرة "مصر أولا.. ولا للتعصب"
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
محمد ضوه
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أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات مشاركة مراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة في مبادرة ( مصر أولا.. ولا للتعصب ) التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف نبذ العنف والتعصب في مجال الرياضة.
وأضاف مدير عام اعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم ان الية المشاركة في المبادرة سوف تكون بالتعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع والندوات التثقيفية لنشر ثقافة الروح الرياضية بين الجماهير لان الرياضة تنافس شريف وليست حرب بالإضافة الى ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة لأنه ليس هناك منتصر للأبد أو مهزوم للأبد
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