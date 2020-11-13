"إعلام القليوبية" يشارك في مبادرة "مصر أولا.. ولا للتعصب"

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات مشاركة مراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة في مبادرة ( مصر أولا.. ولا للتعصب ) التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف نبذ العنف والتعصب في مجال الرياضة.



