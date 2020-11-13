أسعار الذهب تتجه لأسوأ أسبوع منذ سبتمبر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب العالمى في نطاق ضيق اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف حيال التبعات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ سبتمبر إذ دعمت الآمال في لقاح الأصول مرتفعة المخاطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1879.11 دولار للأوقية، وفي الأسبوع انخفض الذهب 3.7 %.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1877.10 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي آند إف كابيتال ماركتس "هناك قدر من التحول المحدود في الحالة النفسية للسوق" مضيفا أن الناس يدركون أن توزيع اللقاح بشكل كبير سيستغرق وقتا بينما الحاجة لإشاعة حالة من الارتياح فورية.

وأطهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة في 13 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين الفائتين، بينما تجاوز عدد الحالات عالميا 52.45 مليون، مما يدعم الحاجة لمزيد من التحفيز.

وقال مير "يبدو أن حقيقة أنه ليس هناك تحفيز قادم تكبح (الذهب).. إذا توصل الكونجرس بالفعل إلى حزمة محدودة، سيكون ذلك مفيدا".

في غضون ذلك، حذر رئيسا مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من أن التوقعات الاقتصادية تظل ضبابية.

واستقر مؤشر الدولار لكنه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي 0.8 %.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 885.60 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.5 % إلى 2342.45 دولار.

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