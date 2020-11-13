جامعة ستانفورد: 7 علماء بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا

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أطلقت جامعة ستانفورد قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادا على قاعدة بيانات‎ Scopus ‎‎ في حوالي ١٧٦ تخصص، كما جاء في الرابط التالي:‏ ‏ ‏https:bit.ly3n6dQ2R



وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن حصول ٧ علماء من أبناء الجامعة على سبعة مراكز في مجالات علمية مختلفة طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.



وهنأ السعيد علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.



من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد جرى نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وجرى تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و176 مجالًا فرعيًا.



وأشار إلى أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.



جدير بالذكر، أن العلماء هم الدكتور أحمد طاهر أزار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور علاء أمين كلية العلوم، والدكتور متولي عبدالله كلية العلوم، والدكتور علي العتر كلية العلوم، والدكتور أحمد فراج علي كلية العلوم، والدكتور مصطفى نصار كلية العلوم، والدكتور محمد محمد مختار كلية العلوم.