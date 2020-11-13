إصابة 3 أشقاء إثر سقوط "بلكونة" منزل قديم بأبو زعبل

أصيب 3 أشقاء من أسرة واحدة، بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع الكراكات نتيجة تآكل حديد التسليح، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.





وتلقى العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا من الأهالي بسقوط بلكونه بالدور الأول بمنزل قديم بشارع الكراكات بأبو زعبل البلد، وعلي الفور أنتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أبو الدهب أحمد مدير الحماية المدنية، إلى مكان الواقعه، وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم مما أدي إلي إصابة 3 أشقاء من أسرة واحدة بكدمات ونقلهم لمستشفي الخانكة لتلقى العلاج وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفى.





من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بأنه جرى تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس عماد عبد العظيم استشاري المنشأت الآيله للسقوط، وضمت كلا من المهندسة صباح عبدالعزيز مديرة الإدارة الهندسية بالخانكة، والمهندسة عزة أمين مديرة التنظيم، وذلك لإبداء الراي بالمنزل والبلكونة من الإخلاء للمنزل من عدمه.





وتبين من المعاينة الإنشائية للمنزل أنه مكون من دور أرضي وأول علوي وجزء بالثاني علوي بناء علي حوائط حاملة وقديم من حوالي 60 سنة طبقا للمعاينة الظاهرية، كما تبين سقوط جزئي للبلكونة نتيجة تأكل بحديد التسليح وعدم الصيانة للبلكونة مما تسبب في الانهيار والسقوط وعدم قدرتها علي تحمل الأحمال عليها.



