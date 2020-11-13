وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم الجمعة اجتماعًا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارتين لبحث الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد الوزيران أن المشروع يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي من أجل توفير منتجات الألبان بجودة عالية وغذاء صحي آمن يحافظ على صحة المواطنين.

وتناول أيضًا لقاء "القصير" والوزير" مرسى" العلاقات المتبادلة بين الوزارتين والبنوك والمستفيدين وتسهيل الإجراءات للإستفادة من مبادرة البنك المركزي الـ( 5% ) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا أهمية التصنيع المحلي لمعدات ومستلزمات مراكز تجميع الألبان من أجل توطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعة الوطنية.

‏من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أن الوزارة تنشئ حاليا (9) مراكز للألبان بأحدث المواصفات والجودة في المحافظات المختلفة حتى تكون نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن حوالي 250 مواطنًا تقدموا لإقامة مراكز لتجميع الألبان والإستفادة من القروض الميسرة التي توفرها الدولة لهذه المشروعات الواعدة.

والجدير بالذكر أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة الزراعة حاليًا على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.

وقامت الوزارة بحصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم والألبان.
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان

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