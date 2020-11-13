"س" تشارك فى مهرجان كينيا المسرحي تشارك مؤسسة

"س" للثقافة والإبداع بالعرض المسرحى " ام العداني"، فى الدورة الخامسة لمهرجان كينيا الدولي للمسرح والذي يقيم فعالياته هذا العام اونلاينخلال الفترة من 10 الى 14 نوفمبر الحالى بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19 -.





















قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة أن المشاركةتأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة س للثقافة والإبداع ومؤسسة كينيا للمسرح .واضاف ان العرض نتاج أولى ورشالكتابة المسرحية، التي قدمت خلال مشروع صناعة المسرح، الذي أقامته مؤسسة"س" للثقافة والإبداع، عقب الدورة الأولى من المهرجان المسرحى الدولىلشباب الجنوب ، وأشرف عليها الكاتب بكرى عبدالحميد.

















العرض لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة من اخراج محمد سامح بطولة علاء سلامة، مكاريوس إسحق، مصطفى أبو عميرة،عبدالله محمد، فارس ناصر، سيف العربي، يوسف هيثم، هدير احمد، شروق أحمد، سهيلةمصطفي، آية جمعة، علياء عرفة , ديكور محمد البحراوي، إعداد موسيقى وإضاءة مصطفىأبو عميرة.

















قال مخرج العرض محمد سامح انه يناقشقضايا المرأة في الجنوب من خلال أسطورة حدثت قديما في إحدى قرى الأقصر، ويتناولفكرة الخوف من المجهول من خلال شخصية خرافية قام خلالها عمدة القرية بإيهام أهلهابوجودها وهي تقوم بخطف الأطفال والحصول على فدية مقابل إرجاعهم لذويهم وفي نفسالوقت يسيطر عمدة القرية على كل مواردها ويتحكم في كل شيء فرضا قوته وسط تخوف الناس من الشخصية الخرافية التي تدعي أم العداني.















