"دمياط الجديدة" تطرح مناقصتين فى مجال النظافة والجمع المنزلي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، عن طرح عدد (2 ) مناقصة عامة وذلك بين الشركات المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلى ، وذلك بالحى الأول والمنطقة الصناعية وإمتدادها والمقابرومداخلهم بالمدينة، وكذلك عملية النظافة والجمع المنزلى بالحى الثالث والرابع والخامس بالمدينة.

أوضح رئيس الجهاز أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية  من مقر الجهاز ، نظير سداد مبلغ (٢٩٩ج ) مائتان وتسعة وتسعون جنيها للمناقصتين كل مناقصة على حدة،ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي بإسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة علي حدة.

أضاف المهندس محمد رجب،  أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي بقيمة (100000ج ) فقط مائة ألف جنيه للمناقصتين كل مناقصة على حدة،  ويزاد بنسبة (5% ) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائى لكل مناقصة علي حدة. 

أشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة الإستفسارات للمناقصة الأولى  ستعقد يوم الإثنين الموافق (16 ) نوفمبرالجاري، وللمناقصة الثانية يوم الثلاثاء (17) نوفمبر  ، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنيةبمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق (1 )ديسمبر  المقبل ، وللمناقصة الثانية يوم الأربعاء (2) ديسمبر ، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.. مؤكدا أن هاتان المناقصتان تخضعان لأحكام القانون رقم(١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ولائحته التنفيذية.

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