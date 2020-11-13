خال جريزمان يكشف سر تراجع أداء نجم برشلونة

تحدث إيمانيول لوبيز، خال اللاعب أنطوان جريزمان نجم نادي برشلونة، أن السبب وراء عدم تألق النجم الفرنسي مع البلوجرانا حتى الآن هو الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وقال لوبيز في فيلم وثائقي بثته قناة (إم 6) الفرنسية: "كنت مقتنعا بأن أنطوان لن يتألق خلال أول ستة أشهر في برشلونة، لكنني لم أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي.. أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".





وتابع: "لا تزال هناك أمور لا يمكن التحدث عنها. ولكن في برشلونة لا يتم القيام بعمل كاف، يتم وضع نظام التدريبات بحيث تعجب بعض الأشخاص. ومن الواضح أنها لا تنجح".





وواصل: "ميسي يبدي رأيه في كل شيء. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك. إنه نظام ترهيب. إما أن تكون معه أو أنت ضده".