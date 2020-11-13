الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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استقر مسؤولو الأهلي على قلب دفاع جديد، لكي يصبح بديلاً لمدافع وادي دجلة، أحمد رمضان بيكهام، المطلوب في القلعة الحمراء.


وتحدثت تقارير صحفية إعلامية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب الأهلي من ضم لاعبه السابق ونجم دجلة الحالي أحمد رمضان بيكهام، بدءاً من الموسم القادم.


وبحسب تقارير صحفية، فإن صفقة بيكهام للنادي الأهلي مهددة بالفشل بسبب مماطلة مسؤولي وداي دجلة.


وأكدت، أن النادي الأهلي بدأ التفكير في بديل في مركز قلب الدفاع، تحسباً لفشل صفقة بيكهام.


وأوضحت، أن لجنة التخطيط بالأهلي حددت المدافع الشاب أسامة جلال، نجم إنبي، كبديل أول، حال فشل صفقة بيكهام.

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